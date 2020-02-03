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İdlib'deki hain saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

İdlib'deki hain saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi
İdlib'deki hain saldırıda şehit sayısı 6'ya yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki hain saldırıda şehit sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza Rejim tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda yaralananlardan bir silah arkadaşımız ile bir sivil personelimiz daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meydana gelen olayda şehit sayımız 6'ya yükselmiştir.

Hâlihazırda meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir.

Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

 

 

 

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