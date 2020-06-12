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İdlib'deki saldırıda yaralanan asker şehit oldu

İdlib'deki saldırıda yaralanan asker şehit oldu
İdlib'deki saldırıda yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib bölgesinde teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan askerin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “İdlib bölgesinde 5 Haziran 2020 tarihinde, teröristlerce zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 12 Haziran 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Musa Erdoğan
 

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