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İdlib'deki Suriyeli çocukların bayram coşkusu

İdlib'deki Suriyeli çocukların bayram coşkusu
İdlib'deki Suriyeli çocukların bayram coşkusu

Suriye’nin İdlib kentinde halk Ramazan Bayramı’nı kutlarken, çocuklar bayram coşkusunu kentteki gönüllüler tarafından kurulan lunaparklarda yaşadı.

İdlib’deki Suriyeli çocukların bayram coşkusu - Tıkla İzle

Suriye'nin İdlib kentinde Ramazan Bayramı kutlamaları sabahın erken saatlerinde başladı. İdlib'te halk, camilerde bayram namazını kıldıktan sonra bayramlaştı. Aileler, geleneksel yemekler eşliğinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Bayramı en büyük coşkuyla karşılayanlar ise çocuklar oldu. Bayram kıyafetlerini giyen Suriyeli çocuklar, sokaklarda ve gönüllü gruplar tarafından çocukların bayram sevincini yaşayabilmesi için kurulan lunaparklarda oyunlar oynadı. Kurulan şişme oyuncaklar, çocuklara Esad rejimin saldırılarının ve defalarca kez yerlerinden edilmelerinin acısını unutturdu. Lunaparktaki çocuklardan Amcad, ”Her yıl, bir sonraki bayram Esad saldırıları olmadan geçsin diye dua ediyoruz. Saldırılar tamamen sona ererse bölgelerimize ve köylerimize geri dönebiliriz" ifadelerini kullandı.

Muhamed El Mustafa
 

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