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İdlib'den kaçanlar güvenli bölgeye geliyor

İdlib'den kaçanlar güvenli bölgeye geliyor
İdlib'den kaçanlar güvenli bölgeye geliyor

Suriye’de Esad rejimi tarafından bombalanan İdlib’ten kaçan Suriyeliler, Türkiye’nin güvenli hale getirdiği Afrin ve Azez’e geliyor.

Esad rejimi ve Rus savaş uçakları tarafından, bu ayın başından itibaren bombalanan Suriye'nin İdlip kentinde yaşayan Suriyeliler, bölgeden kaçmaya başladı. Yoğun saldırılara dayanamayan bölge halkı, Türkiye'nin Zeytin Dalı hareketiyle güvenli hale getirdiği bölgelere göç ediyor.

Eşyalarını kamyonlara yükleyen İdlib halkı, can havliyle kenti terk ederek Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'nun elinde bulunan Afrin ve Azez ilçelerine geliyor. Sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 100 aile, hava saldırılarına maruz kalmamak için kenti terk ederek güvenli bölgelere gidiyor.

ÖSO unsurları İdlip'ten göç edenleri, Afrin'in güney batı yönünde son noktası olan Basuta bölgesinde kimlik kontrolünden geçiriyor. Kimlik kontrolünden geçen Suriyeliler, güvenli bölgelerde yaşayan akrabalarının yanlarına gidiyor. Son bir ayda 125 sivilin hayatını kaybettiği İdlip'te, Esad rejiminin bombardımanı sürüyor.

Şinasi İnan - Lider Olgun 

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