İdlib'e acil yardım seferberliği

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) soğuk hava şartları altında yaşam mücadelesi veren İdlib'deki savaş mağduru ihtiyaç sahipleri için “İyilik Isıtır” sloganıyla harekete geçti. Yıl boyunca bölgedeki mağdur kimselerin yanında olan federasyon, kış şartlarının ağırlaşmasıyla çalışmalarının artırarak hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan gıda paketi, kışlık kıyafet, battaniye, kurban eti ve yakacak yardımlarını bölgedeki ekipleriyle dağıtıyor.

Yapılan açıklamada, “Savaş sebebiyle zorla yerinden edilen muhacir kardeşlerimiz çetin kış şartları altında, yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle çadırlarda zor günler geçiriyor. Tüm yıl boyunca düzenli olarak yardım çalışmaları yaptığımız, eğitim ve insani faaliyetleriyle yalnız bırakmadığımız Suriyeli kardeşlerimize soğuklar yüzünü gösterip kış günleri başladığında da çalışmalarımızı artırarak destek oluyoruz. İyilik Isıtır sloganıyla başlattığımız faaliyetlerimizi İdlib'e Acil Yardım Seferberliğiyle genişleterek kar yağışıyla birlikte sıkıntıların arttığı kriz bölgesinde kış yardımı yapıyoruz. 11'inci yılına giren Suriye savaşından etkilenen kardeşlerimiz özellikle kış ayları geldiğinde soğuk hava ve çamur içerisindeki kamplarda hayatta kalma mücadelesi veriyor. İdlib kırsalında inşa ettiğimiz briket evlerde yaşayan 3 bin 500 kişiye ve çadırlarda kalan ailelere hayırseverlerin desteğiyle kumanya, kurban eti, kışlık kıyafet, battaniye ve yakacak yardımı yapıyoruz” denildi.

Özellikle devam eden ağır kış şartları sonucu soğuk nedeniyle donarak hayatını kaybeden çocukların olduğu belirtilen açıklamada, “Türkiye'den bölgeye giden ekiplerimiz her zaman orada olan ekiplerimizle birlikte ihtiyaç sahiplerine yardımları dağıtıyor. Federasyon olarak, temel gıda ve yaşam malzemeleri, briket evlerde yaşayan ailelere ve minik yavrularımıza düzenli sıcak ekmek ikramında bulunuyor, yardımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İç savaş, zorunlu göç, salgın ve ağır kış şartları altında ezilen kardeşlerimize umut olmaya çalışarak, sıkıntılarını azaltmaya çalışıyoruz. Meşhed Ruhin İsmailağa Köyü'nde, 500 metre derinliğe sondaj yapılarak inşa edilen su kuyusuna entegre edilen 75 tonluk depo ve güneş enerjili pompa sistemi sayesinde kardeşlerimiz artık soğuk kış şartlarında kuyudan evlerine su taşımak zorunda kalmayacaklar. Öte yandan hayırseverlerimizin desteğiyle tamamladığımız İdlib İsmailağa Camii inşasında son aşamaya geldik. Bölgenin ibadet ve ilim merkezi olacak caminin ışıklandırma ve ses sistemi tamamlanırken, halıları serildi. Hayırseverler, "iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 0065" numaralı telefon numarasından detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor" ifadelerine yer verildi.