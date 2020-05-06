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İdlib'in karantina merkezi

İdlib'in karantina merkezi
İdlib'in karantina merkezi

Suriye’nin İdlib kentine bağlı olan Darkuş kasabasında karantina merkezi görüntülendi. Şüpheli vakalar karantina merkezinde yaklaşık 15 gün kadar merkezde gözlem altına tutuluyor.

İdlib'de korona virüs salgınına karşı önlemler arttırılıyor. İdlib'e bağlı Darkuş bölgesinde korona virüsün yayılmasının ardından İdlib Sağlık Müdürlüğü tarafından karantina merkezi kuruldu. Karantina merkezine başvuran şüpheli vakalara test yapılıyor. Merkezde görevli sağlık ekipleri, tüm şüpheli vakalarla yakından ilgileniyor. Şüpheli vakalar, korona virüs testleri çıkana kadar yaklaşık 10-15 gün merkezde gözlem altında tutuluyor.

Karantina merkezine İdlib'in yanı sıra farklı bölgelerden de başvuranlar oluyor. Karantinada gözlem altında tutulan şüpheli vakalar düzenli olarak çeşitli testlerden geçiliyor ve muayene ediliyor.
Karantina merkezinde bulunan sedyeler, yataklar ve tıbbi ekipmanlar ise düzenli olarak sterilize ediliyor.

Yamama Asaad

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