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İdlibli çocukların lunapark eğlencesi

İdlibli çocukların lunapark eğlencesi
İdlibli çocukların lunapark eğlencesi

Esad rejiminin saldırıları nedeniyle uzun süredir korku dolu günler yaşayan İdlibli çocuklar lunaparkta gönüllerince eğlendi.

İdlibli çocukların lunapark eğlencesi - Tıkla İzle

Esad rejiminin, Halep ve İdlib çevresine yönelik saldırıları nedeniyle büyükler ve çocuklar uzun zamandır korku içerisinde yaşıyor. İdlib ve çevresi içinde ateşkese varılmasının ardından İdlibli çocuklar güvenli bir şekilde sokağa çıkmaya ve lunaparkta oynamaya başladı. Anne ve babalar çocuklarının yaşananlardan daha fazla etkilenmemesi ve psikolojisinin düzelmesi için çocukları parka götürüyor. Park sayesinde İdlibli çocuklar gülerek ve eğlenerek nefes alıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan aileler her şeye rağmen çocuklar parka götürmeye özen gösteriyor. İdlib kırsalında hayatta kalma mücadelesi veren aileler, Suriye'de kötüleşen durumda en çok masum olanlar çocuklar olduğunu ifade ediyor.

Yamama Asaad

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