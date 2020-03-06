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İdlibliler ateşkesin ardından dönüşe geçti

İdlibliler ateşkesin ardından dönüşe geçti
İdlibliler ateşkesin ardından dönüşe geçti

Rejimin saldırılarından kaçtıktan sonra Türkiye’nin güvenli hale getirdiği Fırat Kalkanı Bölgesi’ne gelip çadırda yaşayan İdlibliler, gece saatlerinde sağlanan ateşkesin ardından bugün evlerine dönmeye başladı.

Dün gün boyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesine kilitlenen güvenli bölgede zor şartlarda yaşayan İdlipli aileler, iki liderin gece saatlerinde ateşkesi açıklamasının ardından rahat bir nefes aldı. Özellikle Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki Afrin, Azez ve Mare gibi yerlerde geçici çadırlarda konaklamaya çalışan İdlipliler, gün ilk saatlerinden itibaren dönüş yoluna geçti.

Yanlarında getirdikleri az sayıdaki eşyayı araçlara yükleyen aileler, evlerine kavuşacak olmanın sevinciyle yollara düştü. Aileler, ateşkes için yoğun çaba gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dua ederek, Türk halkına ve Türk askerine teşekkür etti.

Lider Olgun - Said Vakkas Yağcı
 

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