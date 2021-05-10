İdlib'te bayram hazırlıkları başladı

Ramazan Ayı'nın bitmesine sayılı günler kala İdlib halkı, bayram hazırlıklarına başladı. Marketlere akın eden İdlib halkı, bayramda hazırlayacakları geleneksel tatlılar ve yemekler için gerekli malzemeleri almak amacıyla marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ancak, ekonomik kriz nedeniyle alım gücü düşen İdlib halkı, kötü ekonomik koşullara rağmen alış veriş için sokaklara kurulan tezgahları doldurdu.

Ramazan bayramının gelişi ile, İdlib sokakları da canlandı. Sokaklara kurulan tezgahlarda tatlılar ve şekerler satışa sunuldu.

Alışverişi yapan İdlibli Abdel Nasser Al-Mahmoud, “Alışveriş yapmaya geldik. Fiyatlar çok artmış, şaşkınız. Alım gücümüz de kalmadı. Yapacak bir şey yok, alabileceklerimizi alıp eve döneceğiz” ifadelerini kullandı.

Muhamed El Mustafa