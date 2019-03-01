İDO seferlerine fırtına engeli

Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geliyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle gün içerisinde yapacak olduğu bazı seferlerini iptal etti.

İDO'da iptal olan seferler:

07:30 - 08:00 Bostancı-Beşiktaş

07:40 - 08:20 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy

07:45 - 10:40 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:10 - 08:40 Beşiktaş-Bostancı

08:30 - 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

12:00 - 14:55 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

Selim Bayraktar