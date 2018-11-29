İDO seferlerine olumsuz hava koşulu engeli

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle sitesinden yaptığı açıklamada 30 Kasım günü sabah saatlerinde yapacağı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun sitesinden yapılan açıklamada, “Değerli misafirimiz; olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 Kasım 2018 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50 seferi, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi, Bursa-Yenikapı 07:30 seferi, Yenikapı-Bandırma 07:00 seferini iptal etmek zorunda kaldık” denildi.

