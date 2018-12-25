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İDO ve BUDO seferleri hava muhalefeti sebebiyle iptal oldu

İDO ve BUDO seferleri hava muhalefeti sebebiyle iptal oldu
İDO ve BUDO seferleri hava muhalefeti sebebiyle iptal oldu

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri iptal edildi.

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal olan bazı seferler şöyle:
07:45 - 10:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07:50 - 09:45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08:30 - 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal olan seferler ise;
07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)  

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