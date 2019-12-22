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İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli
İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

Bursa ve çevresinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Hava muhalefetinden dolayı deniz ulaşımını sağlayan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, iptal edilen sefer saatleri:

07.45'de Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova,
07.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
08.00'de Bursa-Büyükçekmece,
08.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
09.00'da Pendik-Yalova ve Yalova-Pendik
09.45'de Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova,
09.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
10.30'da Büyükçekmece-Bursa,
10.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
11.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
12.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
12.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa
15.30'da Bandırma-Yenikapı-Bostancı

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:

08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Zafer Peker

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