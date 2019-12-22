İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, iptal edilen sefer saatleri:

07.45'de Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova,

07.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

08.00'de Bursa-Büyükçekmece,

08.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy,

09.00'da Pendik-Yalova ve Yalova-Pendik

09.45'de Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova,

09.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

10.30'da Büyükçekmece-Bursa,

10.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy,

11.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

12.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy,

12.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa

15.30'da Bandırma-Yenikapı-Bostancı

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal edilen seferleri ise şunlar:

08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

15:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

18:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Zafer Peker