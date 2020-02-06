İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!

İptal edilen seferler şöyle açıklandı:

“Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:50”

BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.