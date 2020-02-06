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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi!

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin ve Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle açıklandı:

“Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09:50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30, Bursa-Yenikapı-Kadıköy 10:30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 11:50”

BUDO'dan sefer iptalleri

 Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan kaldırıldı.

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