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İDO'nun sabah yapılacak bazı seferleri iptal edildi

İDO'nun sabah yapılacak bazı seferleri iptal edildi
İDO'nun sabah yapılacak bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın sabah yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle sitesinden yaptığı açıklamada akşam saatlerinde yapacağı seferlerin iptal edildiğini duyurmuştu, ardından yapılan açıklamada ise 29 Kasım sabahı yapılacak bazı seferlerinde iptal edildiği duyuruldu. İDO'nun sitesinden yapılan açıklamada, “Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 29.11.2018 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi, Bursa-Yenikapı 07:30 seferi, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz” denildi.  

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