İDO'nun 'Sonbahar Tarifesi' 16 Eylül'de başlıyor

İDO'dan yapılan açıklamada, 16 Eylül Pazartesi günü “2019 Sonbahar Tarifesi” ne geçileceği belirtildi. Açıklamada, araç içi yolcu ücretini 1 TL'ye sabitleyerek 15 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olan fiyatlarla Pendik'ten Yalova'ya özel aracıyla seyahat eden 4 kişilik bir aileyi (şoför dahil), 45 dakikalık seyir süresi ile 73 TL'ye taşımanın sürdürüleceği bildirildi.

Öte yandan sonbahar tarifesinde Pendik-Yalova hattında hafta içi 07.00-12.00 ve 14.00-21.00 saatleri arasında saat başı sefer tarifesi ile sefer sayısını da karşılıklı 28'e çıkarılacağı açıklandı. Yeni tarifede Yenikapı-Yalova hattında haftanın her günü 07.45-21.45 arası devam eden seferler, Yalova-Yenikapı arasında Pazar günü hariç 07.15-21.45 arasında günde 8 gidiş ve 8 dönüş olmak üzere toplam 16 sefer olarak gerçekleşecek. Misafirler Yenikapı-Yalova sefer bileti alırken yaya yolcu için 22 TL, araç içi yolcu sabit 15 TL, araç için 80 TL'den başlayan fiyatlarla bilet alabilecek.

İlave seferler

Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferlerini karşılıklı olarak arttıran İDO'da, her gün 12.00-18.45 gidiş ve 15.30 dönüş ayrıca hafta içi 07.45, hafta sonu 09.30 deniz otobüsü dönüş seferleri gerçekleşiyor. Cuma-Cumartesi 07.00 gidiş, Cuma-Pazar 19.00 dönüş olacak şekilde Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferleri ilave edilirken, Sonbahar tarifesinde Yenikapı-Bursa hızlı feribot hattında her gün 2 gidiş-2 dönüş karşılıklı toplam 4 sefer, Kadıköy-Yenikapı-Bursa deniz otobüsü hattında 6 gidiş-6 dönüş şeklinde karşılıklı toplam 12 sefer gerçekleştirilecek.

İDO Yenikapı-Bandırma hattında yaya yolcular için 52 TL, araç içi yolcu sabit 40 TL, araçlar için 175 TL'den başlayan, Yenikapı-Bursa hattında yaya yolcular için 24 TL, araç içi sabit 19 TL, araçlar için 115 TL'den başlayan, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa deniz otobüsü hattında ise yolcular için 24 TL'den başlayan fiyat seçenekleri sunuyor. Diğer taraftan Körfez geçişinde Eskihisar-Topçular hattında 24 saat kesintisiz doldur-boşalt sistemiyle sefer yapmaya devam edileceği belirtildi.

Sonbahar tarifesinde ayrıca Sirkeci-Harem araba vapuru hattı seferleri hafta içi ve cumartesi yoğun saatlerde doldur- boşalt sistemi ile 23.00'a kadar, Pazar günleri ise 07.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Sabah ve akşam yoğun saatlerde ise sefer sayısı artırılacak. Avşa- Marmara Adası ve Çınarcık- Esenköy seferleri 27 Ekim'e kadar devam edecek Marmara Denizi'ndeki önemli iç turizm merkezlerinden Avşa - Marmara Adası ve Çınarcık-Esenköy seferlerine Cuma gidiş, Pazar dönüş olacak şekilde 27 Ekim'e kadar devam edecek. 2 Ağustos 2019 Cuma itibarıyla başlayan seferlere Büyükçekmece halkının yoğun ilgi göstermesiyle yıl sonuna kadar Cuma-Cumartesi-Pazar günleri devam edecek.