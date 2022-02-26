İETT otobüsü Halk Ekmek büfesine daldı: Kazada büfedeki görevli yaralandı

Kaza, Beyoğlu Piri Paşa Mahallesi Kalaycıbahçe Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki İETT otobüsü şoförü bilinmeyen bir nedenle araç hakimiyetini kaybedip yol kenarında bulunan Halk Ekmek büfesine daldı. Çarpma sonucu büfede görevli Hüseyin U., hafif şekilde yaralandı. Yaralı büfe görevlisi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

“Büyük bir gürültü koptu, büyük facia olurdu”

Kazanın yaşandığı sokakta yaşayan Selahattin Yeniad, “Ben manavdaydım, birden bir gürültü koptu ben tüp patladı sandım. Koşup geldik ve Hüseyin Ağabey'i dışarıya oturttuk. Ambulansa telefon açıldı. Ambulans, yarım saat sonra aldı gitti. Büyük bir gürültü koptu. Eğer 3 saat öncesinde olsaydı en az 10-15 kişi yaralanırdı, ölürdü. Burada felaket sıra olur. Ekmeğin gelme saatinden önce oldu. Ekmeğin gelme saatinde yaşanmış olsa, Allah korusun büyük facia olurdu” dedi.

Kazanın ardından büfedeki ekmekler, görevliler tarafından araca yüklendi.

Yunus Emre Şeker - Batuhan Altınbaş



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