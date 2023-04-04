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İETT otobüsü önce rötar yaptı sonra arızalandı

İETT otobüsü önce rötar yaptı sonra arızalandı
İETT otobüsü önce rötar yaptı sonra arızalandı

Eminönü’nden, Arnavutköy’e sefer yapması planlanan İETT otobüsü önce kalkış saatini geciktirerek rötar, sonra da arıza yaptı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.

İETT otobüsü önce rötar yaptı sonra arızalandı - Tıkla İzle

Eminönü'nden, Arnavutköy'e sefer yapması planlanan İETT otobüsü iddiaya göre önce rötar sonrasında ise arıza yaptı. Yaşananları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alan bir vatandaşın iddiasına göre, önce sefer saatinde kalkması gereken otobüsün geciktiği ve sefer saatinde kalkmadığı belirtildi. Gecikmeli kalkan otobüs bir süre sonra ise bozularak yolda kaldı. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile böyle görüntülendi.

Batuhan Toprak

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