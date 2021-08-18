İETT otobüsünde HES kodu tartışması

Olay, bugün sabah saatlerinde 36 TC Taşoluk - Cebeci hattında seyir halinde olan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, seferini yapan otobüse isfalt durağında binen 2 kişi bir İETT kartı ile yolculuk yapmak istedi. İETT şoförünün tek kart ile yolculuk yapamayacaklarını ve kartlara HES kodlarının tanımlanması gerektiğini söyledi.

Şoförünün uyarısının üzerine yolcular ısrar etti. Yolcu ve şoför arasında dakikalarca tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma nedeniyle sefere devam etmeyen İETT şoförü, polis gelene kadar otobüsü durakta bekletti. Otobüs içerisinde bulunan diğer yolcuları tepkileri ve yaşananlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Batuhan Toprak

