İETT otobüsünde yolcular arasında yaşanan tartışma kamerada

Arnavutköy - Deliklikaya seferini yapan İETT otobüsüne binen bir kadın ile diğer yolcular arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın sebebi belli olmazken, taraflar arasında yaşanan ağız dalaşı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde kadının diğer yolculara “salaklar” diye hakaret ettiği ve yolcuları “siz hangi durakta inecekseniz ben de orada ineceğim” diyerek tehdit ettiği görüldü.



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