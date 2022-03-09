İETT otobüsünün arkasına 'Örümcek Adam' gibi asılarak yolculuk etti

Olay Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarında dün akşam saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir İETT otobüsünün arka kısmına asılan kişi, bu şekilde yolculuk yaptı. Canını tehlikeye düşüren şahsın yaptığı yolculuk, diğer sürücülerden de tepki gördü. Kendisini cep telefonuyla görüntüleyen sürücüye poz veren şahıs, etraftakilere el sallamayı da ihmal etmedi.



Doğan Can Cesur



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