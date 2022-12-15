İETT otobüsünün camı kasiste patladı, şoför yolcuları azarladı

Olay, saat 16.30 sıralarında Sultangazi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray-Sultangazi hattında çalışan 36ES kodlu İETT otobüsü kasisten hızlı geçti. Yolcu güvenliğinin sağlanması için ara bölmede bulunan cam büyük bir gürültü ile patlayarak Nurullah Kaçucu isimli vatandaşın üzerine döküldü. Olay sonrası yolcular şaşkına dönerken, İETT otobüsü sürücüsü ise yolcuları 'camı kim kırdı' diyerek azarladı. Yolcular ise kimsenin kırmadığını aksine kendisinin kasisten geçerken yavaşlamak yerine hızlı geçtiği için camın kırıldığını belirtti. Bunun üzerine sürücü kırılan camın fotoğraflarını çektikten sonra araçta bulunan yolcular ile birlikte peronlara gitmek üzere yoluna devam etti.

Hasan Tik

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.