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İETT otobüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

İETT otobüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada
İETT otobüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Başakşehir 'de İETT otobüsünün dumanlar saçarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İETT otobüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada - Tıkla İzle

Görüntüler de seyir halinde olan İETT otobüsünün arkasında metrelerce duman çıktığı görüldü.
Başakşehir Onurken'te seyir halinde olan bir İETT otobüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüler de yola devam eden İETT otobüsünün arkasında metrelerce uzayan duman görüldü. O anı gören vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kayda girdi. İlginç anlar böyle görüntülendi.

Batuhan Toprak
 

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