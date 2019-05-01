İETT otobüsüyle polis aracının çarpışma anları kamerada

Kaza, Sultanbeyli Adil Mahallesi Beykoz Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki İETT otobüsü, iki caddenin kesiştiği noktada karşı karşıya geldiği polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki iki polis memuru yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki polis memuru Sultanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otobüs şoförü ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan yaşanan kaza anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polis aracı yolda ilerlerken bir anda yan taraftan gelen otobüs araca çarpıyor.

İzzet Aydın