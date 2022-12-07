İETT şoförü seyir halindeyken telefonuyla oynadı

İETT'ye bağlı, 11 ÜS hattında, Sultanbeyli - Üsküdar seferini yapan otobüs şoförü, geçtiğimiz Cumartesi günü öğlen saatlerinde Şile Otoyolu Ümraniye mevkiinde seyir halindeyken cep telefonuyla oynadı. Trafik kullarını hiçe sayan şoför hem otobüsteki yolcular hem de diğer araçlar için tehlike oluşturdu. Şoförün seyir halindeyken telefonuyla uğraştığı anlar yolculardan biri tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aykut Zor - Metin Başar



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