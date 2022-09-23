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İETT şoförü yol soran kadına el hareketi yaptı

İETT şoförü yol soran kadına el hareketi yaptı
İETT şoförü yol soran kadına el hareketi yaptı

Bahçelievler’de kadın yolcu, İETT şoförüne yol sorunca gördüğü muamele karşısında şok oldu. Yol tarifi almak isteyen vatandaşa el hareketi yapan İETT şoförünün o anları kameraya yansıdı.

İETT şoförü yol soran kadına el hareketi yaptı - Tıkla İzle

Olay, Bahçelievler'de bir otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, bir vatandaş, İETT şoförüne otobüsün gideceği yerden geçip geçmediğini sordu. O sırada sinirlenen İETT şoförü, kadın yolcuya “başka otobüslere sormayın gelin bana sorun” diye tepki gösterdi. Tepki görünce otobüsten inen kadın yolcu, otobüsün plakasını çekmek için cep telefonunu çıkardı. Kayda giren kadın yolcuya İETT şoförü, el hareketi yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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