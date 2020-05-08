IFAB'dan oyuncu değişikliği kararı: Takımlar 5 oyuncu değiştirebilecek!

IFAB, korona virüs salgını döneminde futbol liglerini başlatacak olan veya başlatmayı planlayan ülkeler için oyun kurallarında geçici birtakım değişikliklere imza attı. Kurulun internet sitesinden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanacak olan futbol maçlarında takımların 5 oyuncu değiştirme hakkına sahip olabileceği ifade edildi. Müsabakalarda ekipler, 3 değişiklik hakkını maçın içinde kullanabilecek, diğer 2 değişiklik hakkından ise devre arasında yararlanılabilecek.

VAR federasyonların kararına bırakıldı

IFAB, oyuncu değişikliği konusunun yanı sıra VAR ile ilgili de önemli bir karara imza attı. Başlaması planlanan liglerde Video Yardımcı Hakem kullanımı da o ülkenin futbol federasyonunun kararına bırakıldı. Federasyonlar karşılaşmalarda VAR sisteminin kullanımı kararını kendileri verecek.