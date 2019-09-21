İfade özgürlüğüne düzenleme

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan dün, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile bir araya geldi. Yaklaşık 20 dakikadan oluşan görüşmede, yeni yargı paketinin taslak metni sunuldu. Yargı paketi, önümüzdeki hafta CHP ve İYİ Parti'ye de sunulacak.

TAKDİR YETKİSİNE GENİŞLEME

MHP'ye sunulan ilk pakette, hak ve özgürlükleri içeren düzenlemeler bulunurken; geniş mutabakat aranacak konular arasında yer alan af, idam cezası ve nafaka yer almadı. 15 kanunda değişiklik yapılan taslak metine göre, 15 yılını dolduran avukatlara yeşil pasaport hakkı getirilmesi öngörülüyor. Ceza davalarını azaltmak amacıyla savcıların takdir yetkisi genişletilecek olan metinde, suçunu itiraf eden faille savcı anlaşmasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Metinde, düşünce ve ifade özgürlüğünün genişletilmesine yönelik maddeler de bulunuyor. 15 Temmuz sonrası berat etmiş ama pasaportlarına el konulmuş kişilerle ilgili düzenleme yapılıyor. Ayrıca, yargılama süreleri de kısaltılacak.

BAHÇELİ İNCELİYOR

MHP'ye yeni Yargı paketinin taslak metnini sunduktan sonra açıklama yapan Mehmet Muş, “HDP dışında CHP ve İYİ Parti'yle de görüşeceğiz” diye konuştu. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı yargı paketine ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmede 1 Ekim'de açılacak Meclis'te ilk gündemin yargı paketi olacağını söylemişti. Bostancı, “Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensüsle paketin geçmesinden yanayız” demişti. Paketle ilgili değerlendirme yapan kurmaylar, daha sonra partiye geçerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sundu.



Türkiye Gazetesi