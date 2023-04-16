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İftar masasından kaldıran yangın

İftar masasından kaldıran yangın
İftar masasından kaldıran yangın

Düzce'de iftar saati sofraya oturan 3 kişilik aile oruç açacağı esnada fırın patladı. Mutfaktaki yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

İftar masasından kaldıran yangın - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Şerefiye Mahallesi Gaziantep Caddesi Çınlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yasin S.'ye ait evde iftar hazırlıkları yapılan dairede yangın çıktı. İftar sofrasına oturan 3 kişilik aile oruçlarını açacakları esnada fırın patladı.

Ne olduğunu anlayamayan aile, evden apar topar çıkarak, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, fırında çıkan yangını söndürdü. Bina içerisine dolan dumanlar tahliye edilirken, 3 kişilik ailenin iftar masası ve ocaktaki yemekleri de görüntülendi.

Enes Bektaş - Ali Yıldız
 

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