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İftar vakti aile katliamı yapmıştı: Ağırlaştırılmış müebbet istendi

İftar vakti aile katliamı yapmıştı: Ağırlaştırılmış müebbet istendi
İftar vakti aile katliamı yapmıştı: Ağırlaştırılmış müebbet istendi

 Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden iftar vakti kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren cinayet şüphelisi için ağırlaştırılmış müebbet talep edildi. Konuya ilişkin açılan davada şüpheli 23 Şubat 2023 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

Olay, 5 Nisan Salı günü Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta meydana geldi. Tapu meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada evleri yakın olan Ç.G. (54), kardeşi Bedri (65), kardeşinin eşi Duriye (59) ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e (31) tüfekle kurşun yağdırdı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ç.G.'nin kardeşinin evine gelerek dehşet saçtığı esnada diğer 2 yeğenin de saklandığı ve polisler gelince kurtulduğu öğrenildi. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, yaptıkları inceleme neticesinde şüphelinin yerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet büro ekiplerince yapılan operasyon neticesinde aile katliamı gerçekleştiren cinayet şüphelisi ve şüpheliye kaçmak için yardımcı olan M.T.T. Karasu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ve M.T.T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi Ç.G. tutuklanırken, şüpheliye kaçmak için yardımcı olan şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
 

Orkun Kaya
 

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