'İftara gidiyorum' dedi, bir daha haber alınamadı

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Belek turizm merkezinde 28 Mart Çarşamba günü bir marketten alışveriş yaptıktan sonra arkadaşlarına iftar için eve gideceğini belirterek aracıyla yola çıkan Hasan Özcan'dan (57) 4 gündür haber alınamıyor. Özcan'ın ailesi kendisinden haber alamayınca emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, aracıyla birlikte kaybolan Hasan Özcan için arama çalışması başlattı.

Mehmet Demirci



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