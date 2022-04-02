İftarda Adanalılar kebapçılara akın etti

2020 yılında ülkemizde görülmeye başlanan ilk korona virüs vakasının ardından 2 sene boyunca Ramazan ayında toplu iftarlar yasaklanmış, restoranlarda sadece paket servis yapmıştı. Bu sene yasakların ardından Adana'da vatandaşlar iftar saatinde kebapçılara akın etti.

“Bu değişik bir kültür”

Adana'da uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, 2 yıllık pandemi sürecinin ardından Ramazan ayında müşterilerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Aydın, “2 yıl sonra ilk kez insanlar restoranlarda iftar açacaklar. Kebaplarını, tatlılarını yiyecekler. Adana'da iftarlar kebapla açılır. Sahurda bile kebap yenir. Adanalı ve Adana'ya gelen misafirler orucu kebapla açar. Bu değişik bir kültür. 2 senedir insanlar iftarda dışarıda yemek yiyemiyordu. Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın” diye konuştu.

Akrabalarıyla iftar için kebapçıya gelen Hüseyin Sati, “Allah nasip ederse orucumuzu açacağız. Akrabalarımızla birlikte Hatay'dan Adana'ya kebap yemeye geldik” dedi.

Ailesiyle iftara gelen Hasan Cop, “Her sene eşimle birlikte orucun ilk günü dışarıda oluyorduk. Ancak son 2 senedir bunu yapamıyorduk. Rabbim bir daha kimseye böyle bir salgını yaşatmasın. Bugünlerimizin kıymetini bilelim” ifadelerini kulandı.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay