İftarlık pidenin içinden ambalaj atığı çıktı

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden 2 çocuk babası Şeyhmus Çiftçi, iftar için Yeni Mahalle'deki bir fırından 4 adet Ramazan pidesi aldı. Okunan ezanın ardından pideyi bölen Çiftçi, şok yaşadı. Pidenin içindeki 10 santimlik ambalaj atığını gören Çiftçi, midesi bulandığı için yemeği yiyemedi. Daha sonra Çiftçi, ambalaj atıklı pidenin fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi.

Pideyi içinden çıkan ambalaj atığı ile birlikte aldığı fırına götüren Çiftçi, işletme sahibine uyarıda bulunurken, yetkilileri de denetim yapma konusunda göreve davet etti. Çiftçi, kimsenin halkın sağlığı ile oynamaya hakkının olmadığını belirterek, “Dün akşam iftar saatinden önce aldığım pideyi eve götürdüm. Evde misafirlerim vardı. İkramda bulunduğum yemek, kursağımızda kaldı. Pideyi yediğim vakit, içinden böyle bir kağıt çıktı. Bütün yetkilileri görevi başına çağırıyorum. Kim bilir yediklerimize daha neler yapılıyor. Görünce şaşırttı. Yediğimiz yemek bile kursağımızda kaldı. Misafirin önünde bu çıktı. Diyecek bir söz bulamıyorum. Kimsenin halkın yediği, içtiği ve sağlığı ile oynamanın hakkı yok. Şimdilik pideyi aldığım fırını sadece uyardım. Uyarıyı dikkate almadığı takdirde gerekli mercilere şikayette bulunacağım” diye konuştu.

Ersan Erdoğan

