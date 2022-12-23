İGA İstanbul Havalimanı'ndan girişim programlarına destek

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ile İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı (İTÜ) ARI Teknokent'in ortaklaşa hazırladığı Sivil Havacılık ve Havalimanı İşletmeciliği alanındaki girişimleri desteklemek amacı ile başlattığı İGA Hub Girişimcilik Programının 2022 yılı girişimleri sahne aldı. 2022 yılının ilk çeyreğinde hayata geçirilen programa 200'ün üzerinde teknolojik alanda girişim projesi başvurusu yapıldı.

Yapılan başvurular İTÜ Çekirdek değerlendirme kurulu ve İGA yöneticileri tarafından takım, pazar büyüklüğü ve ticarileşmeye yakınlık boyutları gibi farklı kriterler çerçevesinde değerlendirildi. İlk değerlendirme aşamasında 76 girişim projesi jüri karşısına çıkarak, değerlendirme kuruluna proje sunumlarını gerçekleştirdi. 76 girişimden 18 girişim, eğitimler, mentorluk programları ve yatırımcı görüşmeleri ile desteklenmeye hak kazandı.

6 girişim projesine toplam 800 bin lira ödül

İGA Hub Girişimcilik Programı kapsamında 18 girişime tam donanımlı çalışma ortamı, İTÜ Çekirdek girişimcilik eğitimleri, İGA yöneticilerinden mentorluk, İGA - İTÜ ARI Teknokent'in iş ağı, yatırımcı buluşmaları ile perks ve prototipleme laboratuvarı destekleri verildi. Big Bang Start-Up Challenge final sahnesine çıkan 6 girişim projesi toplam 800 bin TL İGA ödülü, eğitim, mentorluk ve ücretsiz ofis kullanımı gibi ek faydalara da hak kazanmış oldu.

Teknoloji odaklı girişimlere davet

Big Bang Start-Up Challenge final sahnesine çıkan girişimcilere 800 bin TL'lik İGA ödülünü takdim ettiklerini aktaran İGA İstanbul Havalimanı CEO Danışmanı Melih Mengü, program kapsamında hedefledikleri Sivil Havacılık ve Havalimanı İşletmeciliği alanında teknoloji odaklı girişimlerin artırılmasına yönelik çalışmaları destekleyeceklerini hatırlattı. CEO Danışmanı Mengü, “Geçen yıl Big Bang Start-Up Challenge final sahnesinde desteklediğimiz ‘The Clico' girişimini bu yıl süreçlerimizde kullanmaya başladık. İGA Hub Girişimcilik Programı ile İGA süreçlerine teknoloji ve inovasyon odaklı girişimleri entegre ederek, destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Lokman Sarıkurt



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