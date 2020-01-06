İGA'dan iddialara yalanlama!

İstanbul Havalimanı geliş katında karşılama yerlerine 4 Euro + KDV ücret istendiği iddialarına ilşkin işletmeci İGA şirketinin CEO'su Kadri Samsunlu'dan açıklama geldi.

Samsunlu, sosyal medya üzerinden iddiayı yalanlayarak hanutçularla mücadele ettiklerine dikkat çekti.

MEETING LOUNGE 31 MART'A KADAR ÜCRETSİZ



İddiaları yanıtlayan Samsunlu, “Meeting Lounge, eşini dostunu akrabasını karşılamaya gelenleri ilgilendirmeyen bir uygulamadır. Meeting Lounge 31 Mart'a kadar ücretsiz olarak kullanılacak. 4 Euro + KDV diye bir ücret yok, gerçek değil. Sektör temsilcileri ile oturup zamanı gelince karar veririz” dedi.

'DAHA ETKİLİ MÜCADELE EDECEĞİZ'

Görüntü kirliliğinin önüne geçeceklerini belirten, Samsunlu, ''Terminali geliş katında karşılama kargaşasının ve görüntü kirliliğinin önüne geçeceğiz. pankart açsın veya açmasın hanutçuluğu iş edinmiş kişilerle daha etkili mücadele edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.