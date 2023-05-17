İGDAŞ aracının tehlikeli yolculuğu kamerada

Olay Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Tem Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerden İGDAŞ'a ait bir kamyonetin sürücüsü aracın arkasına bağlanan iş makinesi ile hiç bir kural tanımadan hem kendi geçişine uygun olmayan sol şeridi kapattı hem de ortalama hız sınırı 80 kilometre olması gerekirken 120 kilometre hızla yolculuk yaptı. Bir süre devam eden yolculuk bir başka sürücü tarafından ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. O anları kayda alan sürücü "Ben 120 kilometre hızla gidiyorum önümdeki İGDAŞ arabası arkasında bir tane kuşak bağlı olmasına rağmen benimle aynı süratte hemen hemen seyrediyor. Arkasındaki zincir kopmuş olsa vesaire trafikte oluşturabileceği olayı kimse tahmin bile edemez" diyerek duruma tepki gösterdi.

Hasan Tik

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.