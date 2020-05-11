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İGDAŞ faturaları yeniden düzenleniyor

İGDAŞ faturaları yeniden düzenleniyor
İGDAŞ faturaları yeniden düzenleniyor

İstanbul’da doğalgaz faturalarıyla ilgili İGDAŞ’tan açıklama geldi. 30 günü aşan faturalar yeniden düzenlenecek.

Günler birikmiş, faturalar hayli şişmişti. O durumdan mağduriyet yaşayanların sıkıntısını giderecek karar ise sonunda çıktı. Doğalgaz faturaları 30 gün olarak yeniden düzenlenecek. Soruşturmayı Enerji Kurulu Denetleme Piyasası başlatmıştı;İstanbul'da Doğalgaz faturalarının mevzuata aykırı kesildiği belirtildi.

EPDK FATURALARIN İPTALİNİ İSTEDİ

Yönetmelik gereğince fatura kesim süresinin 25 gün ile 35 gün arasında olmas gerekiyor. Ancak iddiaya göre İGDAŞ birçok abonesine 45 günlük hatta 75 günlük bile fatura kesti. Hal böyle olunca da birçok kişi yüksek faturalarla karşı karşıya kalmıştı.

Ve sonunda İGDAŞ'tan tüketicilerin beklediği karar çıktı; Doğalgaz faturaları yeniden düzenlenecek. Açıklamaya göre ödenmiş fazla tutar abonenin isteğine göre ya iade edilecek ya da bir sonraki faturadan düşülecek.

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