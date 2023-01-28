Iğdır atık su arıtma tesisi tamamlandı

Iğdır Belediyesi, yapımına başladığı eser ve icraatlarını bitirmeye devam ediyor. Yapımına 2020 yılında başlanan ve 70 bin metrekare toplam alanda kurulan atık su arıtma tesisi tamamlandı. Tesis, günlük 21 bin metreküp arıtma kapasitesine sahip iken Iğdır'ın yaklaşık 40 yıllık atık su arıtma ihtiyacı da karşılanmış olacaktır. Arıtılan kanalizasyon atık suları tarımsal sulamada kullanılacak kompost maddeden ise tarımda yararlanacak.

Sebahattin Yum

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.