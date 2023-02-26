Iğdır'a deprem bölgesinden 1558 kişi geldi

Iğdır Valiliği organizesinde deprem bölgesinden gelen depremzedeler ile yakından ilgileniliyor. Iğdır'a gelen depremzedeler Valilik tarafından kendilerine tahsis edilen misafirhanelerde, otellerde ve yakınlarında konaklıyorlar.Depremzedelerden 1024'üne psikolojik destek verilirken, hastaneye başvuran 1092 kişiden 124'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sebahattin Yum

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