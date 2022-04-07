Iğdır'da 75 yaşındaki yengesini bilezikleri için öldüresiye dövdü

Olay, Tuzluca ilçesi Çıraklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara'da yaşayan Cantürk Avşar (35), kısa süre önce Iğdır'a geldi. Avşar, Tuzluca ilçesi Çıraklı köyünde oturan amcası Hüseyin Avşar'ın yanına gitti. Cantürk Avşar, 11 Mart günü amcasının ilçeye gitmesi ile korkunç planını devreye soktu. İddiaya göre Cantürk Avşar, yengesi Simizer Avşar'ın (75) elini ve ağzını koli bandı ile bağlayıp öldüresiye dövdü. Yengesinin bayıldığını gören Avşar, yaşlı kadına ait evdeki altın bilezikleri alarak kaçtı.

Yediği dayak sonrası bayılan ve belli bir süre sonra kendisine gelen Simizer Avşar, ağzındaki koli bandından kurtulup bağırarak komşularından yardım istedi. Simizer Avşar'ın çığlıklarını duyan komşuları eve geldiklerinde Avşar'ın ellerinin bağlı olduğunu gördü. Komşular, Avşar'ın ellerini çözüp, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. 10 çocuk annesi Simizer Avşar, gelen ambulansla Tuzluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Simizer Avşar ile eşi Hüseyin Avşar, jandarmaya gidip yeğenleri Cantürk Avşar'dan şikayetçi oldu.

Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Cantürk Avşar, jandarmanın düzenlediği operasyonla Ankara'nın Mamak ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Avşar, ifadesinde evden kaçtıktan sonra Kars'ın Kağızman ilçesine giderek altınları bozdurduğunu, buradan da Ankara'ya geçtiğini söyledi. Bozdurduğu altınların parasını harcadığını belirten Cantürk Avşar, Ankara'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sebahattin Yum

