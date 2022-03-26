Iğdır'da bisiklet hırsızları güvenlik kamerasında

Hırsızlık olayı, Iğdır Merkez 14 Kasım Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki hırsız bir evin bahçesinde gözlerine kestirdikleri bisikleti çalmak için geceyi beklediler. Evin etrafında keşif yapan hırsızlar gece 23.24 sıralarında bisikleti çalacakları evin önüne geldiler. İki hırsız burada çevreyi gözettikten sonra hırsızlardan biri bahçe kapısını açtı.

Bahçe kapısını rahat geçmek için açık bırakan hırsız, içeri girerek bisikletin bulunduğu tarafa doğru gitti. Hırsızlardan biri ise dışarıda gözetmenlik yaptı. İçeri giren hırsız bisikleti alarak bahçe kapsından hızla çıkarak uzaklaştı. Hırsızlardan biri sokağın bir tarafına koşarken diğer hırsız ise başka bir tarafa kaçtı. O anları ise güvenlik kamerası kaydetti.

Sebahattin Yum



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