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Iğdır'da bisiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti

Iğdır'da bisiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti
Iğdır'da bisiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti

Iğdır’da bir binanın bodrum katındaki bisikleti çaldıkları iddia edilen hırsızların rahat tavırları pes dedirtti.

Iğdır’da bisiklet hırsızlarının rahat tavırları pes dedirtti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Iğdır Bağlar mahallesinde oturduğu binanın bodrum katına bisikletini koyan vatandaş bisikletini göremeyince hemen polise haber verdi. Polisler hırsızlığın yaşandığı yere giderek etraftaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde bir binanın bodrum katını gözüne kestiren iki hırsızın binanın önüne geldiği görüldü. Görüntülerde biri kapüşonlu olan iki hırsızdan biri orda bulunanlardan sigara istedi, diğeri ise binaya yöneldi. Sigarasını alan şüpheli de daha sonra binanın bahçesinden giriş yaparak binaya girdi. İddiaya göre bodrum katta çalacak bir şey bulamayan hırsızlar orada bulunan bisikleti aldılar. Hırsızlardan sigara alan kişi binadan çıkıp ara sokaktan gözden kaybolurken diğer kapüşonlu hırsız ise bisikleti alarak hemen diğer şüphelinin arakasından gitti.

Sebahattin Yum

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