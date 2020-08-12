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Iğdır'da deprem oldu, Iğdır'daki deprem çevre illerden de hissedildi

Iğdır'da deprem oldu, Iğdır'daki deprem çevre illerden de hissedildi
Iğdır'da deprem oldu, Iğdır'daki deprem çevre illerden de hissedildi

Son deprem haberi Iğdır'dan geldi. Merkez üssü Iğdır Merkez Karagüney köyü yakınlarında 4.4 şiddetinde deprem oldu. Korkutan deprem çevre illerde de hissedildi

Son dakika deprem haberi az önce geldi. Iğdır'da deprem oldu, Iğdır'daki deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Iğdır'ın Karagüney köyü Yakınlarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02:29'da meydana gelen depremin derinliğinin 5.4 kilometre olduğu kaydedildi.
Adnan Bagana isimli vatandaş, “Tam uyumak için hazırlanıyordum ki birden deprem olduğunu hissettim. Hemen çocukları uyandırarak aşağı indik. Şuan ne olacağı belli olmadığı için yukarı çıkmıyoruz” dedi.
Ercan Tunç

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