İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Iğdır'da doğalgaz borusu patladı, vatandaşlar film izler gibi izledi

Iğdır'da doğalgaz borusu patladı, vatandaşlar film izler gibi izledi
Iğdır'da doğalgaz borusu patladı, vatandaşlar film izler gibi izledi

Iğdır’da iş makinesinin çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı, patlama sonrası büyük panik yaşandı.

Iğdır’da doğalgaz borusu patladı, vatandaşlar film izler gibi izledi - Tıkla İzle

Patlama olayı, sabah saatlerinde Iğdır merkez Rıza Yalçın Caddesi üzerinde meydana geldi. Iğdır merkezde süren içme suyu hattı döşenmesi çalışmalarında kazı yapan iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, doğalgaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre devam eden gaz sızıntısı doğalgaz ekiplerinin, hattın vanasını kapatmasıyla son buldu. Patlama sonrası büyük panik yaşandı. Çevredeki vatandaşların film izler gibi olayı izlemeleri ve patlama yaşanan yerin etrafında durmaları ise dikkat çekti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.