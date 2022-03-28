Iğdır'da doğalgaz borusu patladı, vatandaşlar film izler gibi izledi

Patlama olayı, sabah saatlerinde Iğdır merkez Rıza Yalçın Caddesi üzerinde meydana geldi. Iğdır merkezde süren içme suyu hattı döşenmesi çalışmalarında kazı yapan iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, doğalgaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bir süre devam eden gaz sızıntısı doğalgaz ekiplerinin, hattın vanasını kapatmasıyla son buldu. Patlama sonrası büyük panik yaşandı. Çevredeki vatandaşların film izler gibi olayı izlemeleri ve patlama yaşanan yerin etrafında durmaları ise dikkat çekti.