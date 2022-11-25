Iğdır'da durdurulan araçta kalaşnikof çıktı: 2 tutuklu

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat ticareti yapılacağı ihbarı aldı. Alınan ihbar sonrası ekipler harekete geçti. Kars nüfusuna kayıtlı iki kişi, Kars'tan temin ettikleri uzun namlulu silahları Iğdır Tuzluca ilçesi Sarıbulak köyüne götürürken ekipler operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda araç içerisinde 3 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 3 adet şarjör, 90 adet 7,62 milimetre çapında fişek ve 1 adet Glock marka tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör, 14 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Olayla ilgisi olan 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Sebahattin Yum

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.