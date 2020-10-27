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Iğdır'da etkisiz hale getirilen terörist kepçe operatörünün şehit olduğu saldırının faili çıktı

Iğdır'da etkisiz hale getirilen terörist kepçe operatörünün şehit olduğu saldırının faili çıktı
Iğdır'da etkisiz hale getirilen terörist kepçe operatörünün şehit olduğu saldırının faili çıktı

Iğdır’da etkisiz hale getirilen "Roni" kod adlı terörist Halis Erdoğan'ın İl Özel İdaresi'ne ait kepçenin operatörünün hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu ortaya çıktı.

Iğdır'da 28 Temmuz 2018 tarihinde yol yapım çalışması için Korhan Yaylası'na giden İl Özel İdaresi'ne ait tır ve kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladıkları patlayıcı infilak ettirilmişti. Patlamanın ardından teröristlerin ateş açtığı işçilerden 3'ü kaçarak kurtulurken, İl Özel İdaresi'nde görevli kepçe operatörü olan Nurettin Karadeniz şehit olmuştu. Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 21 Eylül'de düzenlenen "Yıldırım-3 Operasyonu"nda ölü olarak ele geçirilen "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'dan alınan parmak izlerinin 28 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen olayda EYP düzeneğinden alınan parmak izi ile aynı olduğu tespit edildi.

Sebahattin Yum
 

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