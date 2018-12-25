Iğdır'da gözaltına alınan 9 şüpheliden HDP'li 3 eski yönetici tutuklandı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü PKK/KCK soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Aralık sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, eski Iğdır HDP Milletvekili Kıznaz Türkeli, eski Iğdır Belediyesi Eşbaşkanları Şaziye Önder ve Zübeyde Kaynar, eski İl Genel Meclisi Başkanı Abdulkadir Özsular, eski HDP Merkez İlçe Başkanı Vedat Yılmaz, eski HDP İl Eşbaşkanları Oya Malgaz ve Cesim Katar, eski Tuzluca Belediyesi Başkanı Mehmet Gültekin ile HDP'li Adem Kartal gözaltına alındı.

'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Terör örgütüne yardım ve yataklık' ile Ağustos 2015'te Ağrı Dağı'nda canlı kalkan çadırı kurmak suçlamalarıyla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından dün akşam adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden eski HDP İl Eşbaşkanı Cesim Katar, eski HDP Merkez İlçe Başkanı Vedat

Yılmaz ve HDP'li Adem Kartal tutuklandı

Diğer şüpheliler, yurt dışı yasağı konularak ve adli kontrol getirilerek serbest bırakılırken soruşturma kapsamında yurt dışında olduğu belirlenen eski Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli aranıyor.