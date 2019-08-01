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Iğdır'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Iğdır'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
Iğdır'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu 10 bin paket tütün çubuğu ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Aralık İlçesi Gödekli Köyü sınırları içinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerin tarafından yürütülen çalışma sonucu, A.İ., T.İ., A.T., Y.T. ve E.T. isimli 5 şüpheliye ait adreslerde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 330 bin TL olan farklı markalarda bin 253 adet gözlük, 5 adet elektronik sigara cihazı ve bu cihaz ile kullanılan 10 bin paket tütün çubuğu ele geçirildi.
Olay ile ilgili gözaltına alınan şahısların adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.  

Ercan Tunç
 

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