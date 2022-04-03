Iğdır'da kız meselesi yüzünde kavga: çocuğun başını ezmeye çalıştılar

Olay, iddiaya göre, geçen Çarşamba günü Iğdır'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi etrafına topladığı kişiler ile birlikte, 'sevgilime laf attın' diyerek bir genci köşeye sıkıştırdı.

Genci aralarına alan 7 kişi önce kısa bir konuşma yaptı, daha sonra hep birlikte gence saldırmaya başladı. Tekme, tokat saldırdıkları kişiyi yere atan caniler daha sonra gencin kafasına vurmaya başladı.

Aldığı darbelerle ağlayarak yere düşen kişi bayıldı. Bayılan kişiye acımayan caniler vurmaya devam etti. Daha sonra, polis geliyor diyerek bulundukları yerden kaçtılar.

Genci vuran kişiler ayrıca attıkları dayağı telefon ile kaydettiler.

Sebahattin Yum

