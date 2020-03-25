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Iğdır'da korona şüphelisi adam hastaneden kaçtı

Iğdır'da korona şüphelisi adam hastaneden kaçtı
Iğdır'da korona şüphelisi adam hastaneden kaçtı

Iğdır’da korona virüsü şüphesi ile karantinaya alınmak istenen bir şahıs hastaneden kaçtı.

Iğdır’da korona şüphelisi adam hastaneden kaçtı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, yurt dışından gelen bir şahıs, Iğdır Devlet Hastanesinde korona virüsü şüphesi ile karantinaya alınmak istendi. Korona virüsü belirtileri gösteren şahsa sağlık ekipleri karantina altına alınması gerektiğini söyledi. İzole edilmiş alana alınacağını öğrenen şahıs, hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe sayarak hastaneden kaçtı.

Hastanenin yanındaki bir şantiye alanına kaçan vatandaşı aramak için olay yerine polis ekipleri ve özel kıyafetli sağlık personeli geldi. Kaçan şahıs hastaneden fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı.

Sebahattin Yum
 

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